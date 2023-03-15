《經濟通通訊社１５日專訊》驢跡科技（０１７４５）公布正面盈利預告，預期集團截至
２０２２年１２月底止年度盈利淨額不少於約３７５０萬元（人民幣．下同），而上年同期錄得
虧損淨額約５﹒４９６億元。年度由虧轉盈，主要由於：（１）中國逐漸放寬國內旅行的限制及
旅遊業有所復甦，推動集團在線電子導覽產品銷量上升；及（２）實施多項預算控制政策，通過
將銷售及分銷開支以及行政開支控制於相對較低的水平，提高集團的營運效率。
該公司將於本月２４日公布業績。（ｍｈ）
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15/03/2023 08:41
【企業盈喜】驢跡（１７４５）料年度虧轉盈不少於３７５０萬人幣
《經濟通通訊社１５日專訊》驢跡科技（０１７４５）公布正面盈利預告，預期集團截至
２０２２年１２月底止年度盈利淨額不少於約３７５０萬元（人民幣．下同），而上年同期錄得
虧損淨額約５﹒４９６億元。年度由虧轉盈，主要由於：（１）中國逐漸放寬國內旅行的限制及
旅遊業有所復甦，推動集團在線電子導覽產品銷量上升；及（２）實施多項預算控制政策，通過
將銷售及分銷開支以及行政開支控制於相對較低的水平，提高集團的營運效率。
該公司將於本月２４日公布業績。（ｍｈ）
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