  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2023 09:05

《專家之言－何志銘》矽銀爆煲餘波未了，港股恐失萬九關

　　《專家之言》市場憂矽谷銀行（ＳＶＢ）事件，投資市場氣氛情緒明顯審慎，港股又怎能獨
善，昨（１４日）恒指全日跌４４８點或２﹒２７％，收１９２４７點，主板股票的升跌比率為
１０比３３，下跌股份達１３８８隻（跌幅３﹒３％），恒指成分股只有９隻股份錄得上升，下
跌股份６６隻，升跌比率為１２比８７。國指跌１５１點或２﹒３％，收６４３９點，恒生科技
指數跌１００點或２﹒５９％，收３７９０點。大市全日成交金額１３０８﹒９５億元，滬、深
港通南下交易淨流入３６﹒２３億及２６﹒１１億元人民幣。
　
＊關注美儲局下周加息幅度，其他地區銀行恐亦有問題＊
　
　　矽谷銀行事件引發歐美地區的銀行潛在風險及收緊監管，全球銀行股定將明顯受壓，按目前
情況而言，市場焦點定將關注聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）在下周議息會後，是加息半厘
，還是四分之一厘，另一方面不可不提的是投資者擔心美國以至其他地區的銀行業亦存在同樣的
問題，若是情況嚴重，定將觸發不止美國經濟衰退。回至港股方面，市況差下如何死頂，正所謂
久守必失，１９０００點是甚麼，穿的機率已大大提升了，矽谷銀行爆煲的餘波未了，市場瀰漫
著不安情緒，留意注視矽谷銀行倒閉事件的發展再作部署。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態15/03/2023
美國海關扣留的涉疆中國進口貨，據報三分之一獲解封
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/03/2023
重回70,000既路途上，散戶必須具備的持貨心態 讓你達致財務自由！
人氣文章國際動態15/03/2023
美俄首次空中直接「碰撞」，美軍無人機墜黑海
人氣文章財經熱話15/03/2023
【虛幣世界】比特幣先升後回，通脹數據刺激大市造好
人氣文章中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理　地緣政治變局持續影響A股
人氣文章國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金