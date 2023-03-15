《專家之言－何志銘》矽銀爆煲餘波未了，港股恐失萬九關

《專家之言》市場憂矽谷銀行（ＳＶＢ）事件，投資市場氣氛情緒明顯審慎，港股又怎能獨

善，昨（１４日）恒指全日跌４４８點或２﹒２７％，收１９２４７點，主板股票的升跌比率為

１０比３３，下跌股份達１３８８隻（跌幅３﹒３％），恒指成分股只有９隻股份錄得上升，下

跌股份６６隻，升跌比率為１２比８７。國指跌１５１點或２﹒３％，收６４３９點，恒生科技

指數跌１００點或２﹒５９％，收３７９０點。大市全日成交金額１３０８﹒９５億元，滬、深

港通南下交易淨流入３６﹒２３億及２６﹒１１億元人民幣。



＊關注美儲局下周加息幅度，其他地區銀行恐亦有問題＊



矽谷銀行事件引發歐美地區的銀行潛在風險及收緊監管，全球銀行股定將明顯受壓，按目前

情況而言，市場焦點定將關注聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）在下周議息會後，是加息半厘

，還是四分之一厘，另一方面不可不提的是投資者擔心美國以至其他地區的銀行業亦存在同樣的

問題，若是情況嚴重，定將觸發不止美國經濟衰退。回至港股方面，市況差下如何死頂，正所謂

久守必失，１９０００點是甚麼，穿的機率已大大提升了，矽谷銀行爆煲的餘波未了，市場瀰漫

著不安情緒，留意注視矽谷銀行倒閉事件的發展再作部署。《獨立股評人 何志銘》



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