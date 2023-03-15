恒指半日高收２４２點報１９４９０，東方海外收升近９％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區

銀行股推動下全線反彈。港股造好，恒生指數半日收報１９４９０，升２４２點或１﹒２６％，

主板成交６０２﹒５８億元。恒生中國企業指數報６５４２，升１０３點或１﹒６％。恒生科技

指數報３８６１，升７１點或１﹒８７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４５﹒６元，升４元或１﹒１７％，成交３５﹒６８億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８１﹒８５元，升１﹒８５元或２﹒３１％，成交２０﹒０２億元；美團收報

１２６﹒８元，升１﹒４元或１﹒１２％，成交１４﹒６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

東方海外（００３１６）收升８﹒６７％，報１３２﹒８元，該股成交約１４８萬股，涉資

１﹒９３億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２３元；碧桂園服務（０６０９８）升

５﹒０２％，收報１２﹒９６元；百度（０９８８８）升４﹒８８％，收報１３５﹒３元；阿里

健康（００２４１）升４﹒２８％，收報５﹒６元。

龍湖（００９６０）收升４﹒２３％，報２０﹒９５元，該股成交約１００３萬股，涉資

２﹒１１億元，盤中高見２１﹒６元，最低見２０﹒２元；港交所（００３８８）升３﹒５５％

，收報３３２﹒６元；網易（０９９９９）升３﹒３３％，收報１３３﹒５元。另外，中聯通

（００７６２）逆市跌２﹒８４％，收報５﹒８１元。（ｋｙ）

