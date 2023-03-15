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15/03/2023 12:07

恒指半日高收２４２點報１９４９０，東方海外收升近９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區
銀行股推動下全線反彈。港股造好，恒生指數半日收報１９４９０，升２４２點或１﹒２６％，
主板成交６０２﹒５８億元。恒生中國企業指數報６５４２，升１０３點或１﹒６％。恒生科技
指數報３８６１，升７１點或１﹒８７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４５﹒６元，升４元或１﹒１７％，成交３５﹒６８億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８１﹒８５元，升１﹒８５元或２﹒３１％，成交２０﹒０２億元；美團收報
１２６﹒８元，升１﹒４元或１﹒１２％，成交１４﹒６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　東方海外（００３１６）收升８﹒６７％，報１３２﹒８元，該股成交約１４８萬股，涉資
１﹒９３億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２３元；碧桂園服務（０６０９８）升
５﹒０２％，收報１２﹒９６元；百度（０９８８８）升４﹒８８％，收報１３５﹒３元；阿里
健康（００２４１）升４﹒２８％，收報５﹒６元。
　　龍湖（００９６０）收升４﹒２３％，報２０﹒９５元，該股成交約１００３萬股，涉資
２﹒１１億元，盤中高見２１﹒６元，最低見２０﹒２元；港交所（００３８８）升３﹒５５％
，收報３３２﹒６元；網易（０９９９９）升３﹒３３％，收報１３３﹒５元。另外，中聯通
（００７６２）逆市跌２﹒８４％，收報５﹒８１元。（ｋｙ）

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