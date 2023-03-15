《盤後部署》外圍帶動港股回升，銀行股宜觀望，龍湖績前可抄底

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美國銀行業危機暫時減退，一度暴跌的第一共和銀行大幅

反彈２７％，加上美國２月份通脹大致符合預期，美股先低位反彈，納指彈逾２％。港股跟隨外

圍造好，今早高開２７３點後，科技股受惠納指回升大幅反彈，為升市主要動力。

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）上午曾一度升超過３％，帶動恒指最多升近

５００點，隨後科技股升幅收窄，半日恒指升幅已收窄至只有２４２點。午時大市拗腰乏力，最

終恒指收報１９５３９，升２９１點或升１﹒５２％，主板成交１０８０﹒５６億元。國企指數

收報６５５９，升１２０點或升１﹒８８％。科技指數收報３８６６，升７５點或升２﹒００％

。

騰訊升０﹒８８％，收報３４４﹒６元；美團升１﹒０４％，收報１２６﹒７元；阿里

（０９９８８）升２﹒５６％，收報８２﹒０５元；滙控（００００５）升２﹒８９％，收報

５５﹒２元；港交所（００３８８）升２﹒９３％，收報３３０﹒６元；友邦（０１２９９）跌

０﹒３１％，收報８０﹒５元，連跌２日累跌４﹒６８％。



＊失１００天線勢見１８２００＊



恒指今日受外圍帶動回升，雖曾一度升近５００點，但近期市況反覆，市場資金傾向短線操

作獲利，故今日一有升幅便有沽盤出籠。消息面上，過去一日美國銀行業危機暫時未見惡化，加

上２月份通脹符合預期，令市場敢於趁低吸納。但整體風險尚未完場消除，故目前亦未算最佳入

市時機。

走勢方面，恒指今日暫時重上１００天線，但外圍風波未完，１００天線是否短期底部仍未

能確認，若進一步失守，恒指下一個較強支持水平為１８２００。



＊龍湖２０元支持力強＊



臨近月尾港股業績期步入白熱化階段，多隻大型藍籌將陸續放榜。「最穩健內房」的龍湖

（００９６０）將於本周五（１７日）公布去年全年業績；２０２２年上半年度，集團營業額上

升５６﹒４％至９４８﹒０５億元人民幣，股東應佔溢利增加０﹒８％至７４﹒８億元人民幣。

龍湖為去年中期能將純利力保不失的內房股，預計去年下半年將繼續改善銷售狀況。

龍湖股價績前進一步試底，但資金偏向樂觀，今日全日主動買沽比率為５３比４７，大戶主

動買沽比率為９７比３，但２０元為龍湖於２０１９年兩次及去年一次的回調支持水平，值博率

高，建議現價可以入手短炒，上望２６﹒５元。（ｈｃ）

