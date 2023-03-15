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15/03/2023 08:41

【矽銀爆雷】聯儲局擬收緊對中型銀行監管，國會將查矽銀倒閉始末

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士透露，美國聯儲局正考慮對中
型銀行實施更嚴格的資本和流動性要求，以及加強年度「壓力測試」的措施，評估出現經濟衰退
時銀行的抗壓能力。聯儲局新規定可能針對資產在１０００億至２５００億美元之間的公司。
　　另一方面，美國參議院民主黨領袖舒默表示，美國國會將調查矽谷銀行倒閉始末，並研究預
防未來銀行倒閉的方法。舒默稱贊聯儲局和聯邦存款保險公司迅速採取行動，防止了事態進一步
惡化。（ｊｆ）

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