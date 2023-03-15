《台股攻略－黃振宇》美國２月通脹符合預期，台股今日止跌反彈

《台股攻略》美國公布２月ＣＰＩ通脹數據，按年升６％，符合市場預期，美股展開反彈，

台股今日（１５日）高開，電子、太陽能及生物科技股普遍上揚，加權指數最多升１６６點，但

航運及金融股轉弱，拖累指數升幅收窄，指數最終收１５３８７點，僅升２１點，成交金額為

２４２８﹒６１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出９１﹒７３億元，其大外資錄得淨

賣出６９﹒５８億元。

電子權值股方面，台積電收５１１元，升０﹒２％；聯電、台達電、瑞昱及研華均升超過

１％；矽力新台幣－ＫＹ則升超過４﹒４％，重上５００元關口。大價股方面，世芯－ＫＹ及譜

瑞－ＫＹ均升超過３％，創意升超過５％，亞德客－ＫＹ、旭隼及力旺均升２﹒４％至４﹒９％

，惟大立光跌０﹒６％。太陽能股獲資金追捧，太極漲停，茂迪升超過６％，國碩、中美晶、樂

事綠能、元晶、安集及達能均升１％至３％。生物科技股造好，保瑞近年積極併購，２月收入達

３４﹒７億元，按年增４倍，消息刺激股價漲停，收５７２元。原料藥廠旭富預計第三季底恢復

全部產能，股價升５﹒９％，寶齡富錦、中化、美時、永昕及中裕均升１﹒１％至２﹒６％。航

運方面，貨櫃三雄長榮擬每股派息７０元，派息率達４４％，早段獲資金追捧，一度大升近５％

，惟收市受壓，股價收１６７元，倒跌２﹒３％；萬海及陽明同步受挫，分別跌２﹒１％及

１﹒５％。散裝航運的台驊投控跌超過５％，正德及四維航均跌超過１％。航空雙雄方面，長榮

航升１％，華航升０﹒８％。市場逐漸消化美國矽谷銀行倒閉消息，金融股早段走強，惟收市走

勢受壓，國泰金、兆豐金及開發金均跌０﹒１％至０﹒４％；元大金僅升０﹒５％，永豐金及台

新金則無起跌。

美國２月ＣＰＩ連續８個月下跌，符合市場預期，加上美國矽谷銀行倒閉事件令美聯儲局減

緩加息政策，令環球股市回暖。投資方面，預計金融股有望逐漸消化負面消息後回復升勢，現階

段可採取分注策略吸納，或考慮投資高息率股份作防守作用。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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