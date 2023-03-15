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15/03/2023 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨莊家的市場盤算

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合
企業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中芯
國際（００９８１）、長江基建（０１０３８）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選中銀香港（０２３８８）、保誠（０２３７８）與渣打集團（０２８８８）。
　　近日港股主要指數的２０天年度化歷史波幅上升，現時恒指為２５﹒７１４％，國指為
３０﹒０３７％，科指則為４０﹒６４６％。不過，指數期權莊家並沒有以顯著偏高的引伸波幅
開價，證明他們認為短期後市的波動幅度不大，他們能於可控的環境中完成入市買賣相關資產作
對沖的行動。由於短中期整體走勢明顯向淡，這可被理解為他們認為大市的再跌空間不大，且不
易再出現強勢單邊跌市。然而，另一方面，他們同時認為大市急速掉頭大幅回升，令強勢單邊升
市出現的可能性亦不大。因此，最有可能成為事實的後市發展模式，應為市況先於低位反覆上落
，等待往上突破。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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