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15/03/2023 08:54

【虛幣世界】比特幣先升後回，通脹數據刺激大市造好

　　《經濟通通訊社１５日專訊》受鼓舞人心的通脹數據，以及銀行業從近乎災難中持續反彈的
提振，比特幣周二曾升至２６０００美元之上，為九個月來首次，隨後回吐部分漲幅，目前受制
於２５０００美元之下。
　　美國勞工統計局發布２月份消費者價格指數（ＣＰＩ）　之後出現的，該指數顯示通貨膨脹
率從１月份的６﹒４％降至６％。剔除食品和能源成本的核心通脹率增長０﹒５％，較１月份略
有上升，低於預期的０﹒４％，儘管核心通脹率同比略低於上月。
　　加密數據公司Ｋａｉｋｏ研究分析師Ｒｉｙａｄ　Ｃａｒｅｙ分析指，目前市場是在欣快的
加密貨幣特定反彈之後的健康回調，但仍然感到驚訝的是，市場似乎對周末事件的反應如此之快
。他強調市場仍然缺乏流動性，與此同時周二有關一架俄羅斯戰鬥機與一架美國空軍無人機在黑
海相撞的消息，給所有市場增添了一些不安。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４５５６﹒０６元（美元．下同），跌０﹒４６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６９４﹒２２元，跌０﹒３１％；艾達幣報
０﹒３４１１元，跌０﹒５３％；瑞波幣報０﹒３７１２，跌０﹒３２％。（ｕｌ）
　
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