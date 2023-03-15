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15/03/2023 09:30

《談國論企－黎偉成》中國宜迅立案應對化解美銀行危機

　　《談國論企》中國國務院總理李強２０２３年３月１３日十四屆全國人大一次會議閉幕後舉
行記者會，對中國的經濟發展保持穩字當頭、穩中求進的政策和策略，又指出「難預料的因素比
較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗」，話語剛過，便出現美國或爆發銀行業重大問題對
包括中國在內的世界各地金融經濟威脅。建議中國政府迅即立案立項，緊密留意美國銀行業危機
，和審查本國銀行金融商業等企對美的業務結構，及時應對，化解或減低或然受到的惡性影響。
　
＊迅要檢核和調整銀行及企業在美業務結構＊
　
　　要注意，李強對於中國今年的經濟預期增長目標有信心的定為５％，但同時注意到：「今年
世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料的因素比較多，如何穩增長對世界各國都
是一個考驗」，其所言之憂不穩定、不確定的「難預期的因素」時，正正是美國這個世界第一大
經濟體，爆發出銀行業危機：矽谷銀行Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ受到其中客戶
的虛擬貨幣銀行Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ停業的影響，被美國聯邦存款委員會ＦＤＩＣ接收，意味
美國政府近年放寬對銀行業監理，特別是壓力測試由半年放寬到１年，和聯邦儲備局持續快速的
大加息，對當地的經濟、投資造成嚴重的壓力，銀行業遂面對多方威脅。
　　特別是美國此番可能出現的金融危機，涉及商業銀行及投機甚甚的加密貨幣，如美國政府不
及時好好處理和化解問題，惡效會更甚於１９９８年美國垃圾債券Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ危機、
２００８年的美國次按Ｓｕｂｐｒｉｍｅ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ危機。此因銀行業是經濟社會甚至
政治的信心標誌，一旦出現重大問題和危機，會削弱人們對銀行金融經濟信心，效果惡重難以逆
料。
　　　　同樣大問題的是美國政府、政客顯然不大重視矽谷銀行危機，特別是美國總統拜登，求
其說聲現時沒有問題，卻又不組織力量應對。聯儲局又不檢討大加息壓通脹的政策，對美國經濟
社會造成的負面影響，如今有可爆銀行業危機，如何？
　　由是中國得加緊留意美國銀行業可能出現的重大危機，不僅對美國銀行金融、政治經濟甚至
央行的高息攻策等許許多多難料問題，和不穩定、不確定因素，審慎全面評估，迅作應變，建議

　　即時的做法是（一）對商業銀行、金融機構，更為深入審核在美國的業務結構，特別是對如
加密貨幣等高風險，作出檢核、評估，如有需要，就要求迅作處理、調整，甚至終止危機，否則
問題可能十分嚴重。
　　和（二）對中資在境內外的上市公司、商業企業等，進行十分重大的業務檢查和測試，並尤
以在投資上有買入加密貨幣者，要調整。
　　更重要的是（三）國家要對美國可能再爆發的金融危機，所造成的全面影響，好好作出正負
面的評估，包括對中國的金融行業的直接影響，對經濟社會可能造成的衝擊，對其他國家或地區
的威脅對中國產生的衍生效應。
　
＊美或引發銀行危機遠甚垃圾次按危機衝擊＊
　
　　即使美國是次可能發生的銀行風暴或危機，中國亦會早著先機的作好評估、預防，而減少損
失，和更加集中力量於發展本國國內的經濟。上一任國務院總理李克強作出任期最後一份《政府
工作報告》就要「著力擴大國內需求」，而所提的重點是要「把恢復和擴大消費擺在優先位置」
、投資和加快建議現代化產業體系，政策十分對勁。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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