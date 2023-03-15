《談國論企－黎偉成》中國宜迅立案應對化解美銀行危機

《談國論企》中國國務院總理李強２０２３年３月１３日十四屆全國人大一次會議閉幕後舉

行記者會，對中國的經濟發展保持穩字當頭、穩中求進的政策和策略，又指出「難預料的因素比

較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗」，話語剛過，便出現美國或爆發銀行業重大問題對

包括中國在內的世界各地金融經濟威脅。建議中國政府迅即立案立項，緊密留意美國銀行業危機

，和審查本國銀行金融商業等企對美的業務結構，及時應對，化解或減低或然受到的惡性影響。



＊迅要檢核和調整銀行及企業在美業務結構＊



要注意，李強對於中國今年的經濟預期增長目標有信心的定為５％，但同時注意到：「今年

世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料的因素比較多，如何穩增長對世界各國都

是一個考驗」，其所言之憂不穩定、不確定的「難預期的因素」時，正正是美國這個世界第一大

經濟體，爆發出銀行業危機：矽谷銀行Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ受到其中客戶

的虛擬貨幣銀行Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ停業的影響，被美國聯邦存款委員會ＦＤＩＣ接收，意味

美國政府近年放寬對銀行業監理，特別是壓力測試由半年放寬到１年，和聯邦儲備局持續快速的

大加息，對當地的經濟、投資造成嚴重的壓力，銀行業遂面對多方威脅。

特別是美國此番可能出現的金融危機，涉及商業銀行及投機甚甚的加密貨幣，如美國政府不

及時好好處理和化解問題，惡效會更甚於１９９８年美國垃圾債券Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ危機、

２００８年的美國次按Ｓｕｂｐｒｉｍｅ Ｍｏｒｔｇａｇｅ危機。此因銀行業是經濟社會甚至

政治的信心標誌，一旦出現重大問題和危機，會削弱人們對銀行金融經濟信心，效果惡重難以逆

料。

同樣大問題的是美國政府、政客顯然不大重視矽谷銀行危機，特別是美國總統拜登，求

其說聲現時沒有問題，卻又不組織力量應對。聯儲局又不檢討大加息壓通脹的政策，對美國經濟

社會造成的負面影響，如今有可爆銀行業危機，如何？

由是中國得加緊留意美國銀行業可能出現的重大危機，不僅對美國銀行金融、政治經濟甚至

央行的高息攻策等許許多多難料問題，和不穩定、不確定因素，審慎全面評估，迅作應變，建議

：

即時的做法是（一）對商業銀行、金融機構，更為深入審核在美國的業務結構，特別是對如

加密貨幣等高風險，作出檢核、評估，如有需要，就要求迅作處理、調整，甚至終止危機，否則

問題可能十分嚴重。

和（二）對中資在境內外的上市公司、商業企業等，進行十分重大的業務檢查和測試，並尤

以在投資上有買入加密貨幣者，要調整。

更重要的是（三）國家要對美國可能再爆發的金融危機，所造成的全面影響，好好作出正負

面的評估，包括對中國的金融行業的直接影響，對經濟社會可能造成的衝擊，對其他國家或地區

的威脅對中國產生的衍生效應。



＊美或引發銀行危機遠甚垃圾次按危機衝擊＊



即使美國是次可能發生的銀行風暴或危機，中國亦會早著先機的作好評估、預防，而減少損

失，和更加集中力量於發展本國國內的經濟。上一任國務院總理李克強作出任期最後一份《政府

工作報告》就要「著力擴大國內需求」，而所提的重點是要「把恢復和擴大消費擺在優先位置」

、投資和加快建議現代化產業體系，政策十分對勁。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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