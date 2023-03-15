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15/03/2023 09:24

《異動股》電視廣播低開逾７％，料去年虧損擴大至約８億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》電視廣播（００５１１）現價跌７﹒２７％，報１０﹒２元，
該股成交約５７萬股，涉資５８０萬元。
　　電視廣播公布，集團預計２０２２年財政年度的ＥＢＩＴＤＡ將錄得約３﹒３８億元虧損，
而２０２１年財政年度的ＥＢＩＴＤＡ虧損約為３﹒１４億元，以及於該年度公司股東應佔虧損
約於７﹒９億元至８﹒３億元的範圍內，而２０２１年財政年度之公司股東應佔虧損為６﹒４７
億元，集團未經審核的綜合收入由２０２１年財政年度的２８﹒９９億元增長了２４％至
２０２２年財政年度約３５﹒８６億元。
　　電視廣播表示，香港的電視廣告市場於該年度的大部分時間仍然疲弱，抑制了公司廣告收入
的增長。同時，於該年度後期中國內地受到廣泛防疫措施的限制，導致公司的中國聯合製作業務
放緩。
　　現時，恒生指數報１９５２３，升２７５點或升１﹒４３％，主板成交１９﹒８３億元。國
企指數報６５２７，升８８點或升１﹒３７％。恒生科技指數報３８７６，升８５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報１９５７６，升３１２點，高水５３點。即月國指期貨報６５４９，升８８點
，高水２２點。即月科指期貨新報３８９６，升９０點。（ｈｃ）

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