【領展供股】供股權（２９１５）跌１２﹒３％，領展跌１﹒４４％

《經濟通通訊社１５日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）現價跌１２﹒２９％，報

３﹒６４元，該股成交約７１５萬股，涉資２７９７萬元，盤中高見４﹒２９元，最低見

３﹒６４元，領展供股權將會交易至周四（１６日）；領展（００８２３）跌１﹒４４％，報

４７﹒９５元。

現時，恒生指數報１９５４８，升３００點或升１﹒５６％，主板成交５６７﹒８０億元。

國企指數報６５５７，升１１８點或升１﹒８４％。恒生科技指數報３８７７，升８７點或升

２﹒３０％。

即月期指新報１９５７５，升３１１點，高水２６點。即月國指期貨報６５７１，升１１０

點，高水１３點。即月科指期貨新報３８８７，升８１點，高水９點。

上證綜合指數報３２６７，升２１點或升０﹒６７％，成交２３２４﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１１４６６，升５０點或升０﹒４４％，成交１２４４﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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領展房產基金股權（０２９１５） ３﹒６４元 跌１２﹒２９％

領展（００８２３） ４７﹒９５元 跌１﹒４４％

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（ｋｙ）

