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15/03/2023 11:39

【領展供股】供股權（２９１５）跌１２﹒３％，領展跌１﹒４４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）現價跌１２﹒２９％，報
３﹒６４元，該股成交約７１５萬股，涉資２７９７萬元，盤中高見４﹒２９元，最低見
３﹒６４元，領展供股權將會交易至周四（１６日）；領展（００８２３）跌１﹒４４％，報
４７﹒９５元。
　　現時，恒生指數報１９５４８，升３００點或升１﹒５６％，主板成交５６７﹒８０億元。
國企指數報６５５７，升１１８點或升１﹒８４％。恒生科技指數報３８７７，升８７點或升
２﹒３０％。
　　即月期指新報１９５７５，升３１１點，高水２６點。即月國指期貨報６５７１，升１１０
點，高水１３點。即月科指期貨新報３８８７，升８１點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２６７，升２１點或升０﹒６７％，成交２３２４﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４６６，升５０點或升０﹒４４％，成交１２４４﹒３０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金股權（０２９１５）　　３﹒６４元　跌１２﹒２９％
　　領展（００８２３）　　　　　　　４７﹒９５元　　跌１﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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