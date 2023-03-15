【數據解讀】統計局：消費由降轉增說明市場需求活力在回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年

前兩個月經濟運行一個很大的亮點，就是消費的改善和回升。１－２月，社會消費品零售總額同

比增長了３﹒５％，實現了由降轉增的變化，說明市場需求活力在回升。從後期走勢看，消費回

升向好值得期待，主要表現在中國１４億人口超大規模市場優勢明顯，人均ＧＤＰ已經超過１萬

美元，人民對美好生活的期望蘊藏著巨大的消費潛力。隨著經濟逐步恢復，就業增加，居民收入

增加，消費能力會逐步增強。今年，相關部門在積極推進，１－２月份以來，各地也在積極出台

相關政策，促進消費增長，全年消費恢復向好有很多有利條件。

隨著疫情對消費場景的限制消除，加上今年一二月份正逢中國春節，居民出行旅遊、文化娛

樂消費明顯恢復。春節期間，旅客發送量增長了７１﹒２％，國內遊客出遊人次增長２３﹒１％

，旅行社及相關行業收入均出現大幅增長。春節聚餐活動明顯增加，１－２月份餐飲收入同比增

長９﹒２％，由去年１２月份的下降轉為較大幅度的回升。

他並表示，商品零售多數在改善。１－２月份，限額以上單位１８個商品類別中，有１２類

比上年１２月回升，其中基本生活類和部分升級類商品銷售增長較快，比如糧油食品類、金銀珠

寶類增速都保持較快增長。

１－２月份，限額以上實體店零售中，百貨店零售增長５﹒５％，明顯好於去年。與此同時

，網上零售保持穩定增長。１－２月份，實物商品網上零售額同比增長５﹒３％。這些情況表明

，消費回升態勢在增強和改善。

