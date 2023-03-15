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15/03/2023 08:40

【國務會議】李強首次主持常務會議：機構改革是當前重大政治任務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李強１４日主持召開新一屆國
務院第一次常務會議，研究國務院機構設置有關工作，討論《國務院工作規則（修訂稿）》。新
一屆國務院開始全面履職。
　
＊必須旗幟鮮明講政治，大興調查研究之風＊
　
　　會議強調，國務院首先是政治機關，必須旗幟鮮明講政治。要堅持守正創新，系統學習掌握
習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，大興調查研究之風，深入研究重大問題、提
出重大舉措、推進重大工作，創造性地把各項任務抓實抓好。要增強「一盤棋」意識，團結共事
、合力幹事，相互支持、相互配合，協同高效開展工作。
　　會議審議通過了國務院直屬特設機構、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位、部委管理的國
家局設置。會議指出，機構改革是當前一項重大政治任務，要切實把思想和行動統一到黨中央決
策部署上來，確保改革期間各項工作正常運轉、有序銜接。進一步轉變政府職能，推動有效市場
和有為政府更好結合。
　
＊確保黨中央決策部署不折不扣落實＊
　
　　會議討論了新修訂的《國務院工作規則》，決定將修訂稿提請國務院第一次全體會議審議。
會議強調，做好國務院工作，必須把維護黨中央權威和集中統一領導作為最根本的政治紀律和政
治規矩，堅持和完善黨中央重大決策部署落實機制，自覺同黨中央重大要求對標對表，確保黨中
央決策部署不折不扣落實。要堅持科學民主決策，堅持依法行政，推動政府工作規範有序高效運
轉。要扛起全面從嚴治黨政治責任，鍥而不捨落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺接受各
方面監督，不斷推進廉潔政府建設。

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