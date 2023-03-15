【數據解讀】統計局：５％增長目標高於過去三年平均，符當前實際

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院政府工作報告提出今年的經濟增長

預期目標是５％左右，外界認為略低於預期。國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，５％

的預期增長目標是綜合考慮了各方面的因素，是符合當前經濟發展的實際和需要的。實現５％左

右的預期目標有壓力、有挑戰，但是也要看到，有條件、有基礎、更有信心實現增長目標。

他指出，首先，經濟發展最終的目的是改善民生，最大的民生就是就業。由於受疫情影響，

過去三年中國經濟平均增速為４﹒５％，就業壓力比較大。５％的經濟增長目標高於過去三年經

濟平均增速，有利於擴大就業，穩定經濟，改善民生。

其次，５％的預期目標有利於防範和化解經濟運行中存在的各種問題和風險，同時也有利於

引導各方面積極推進經濟結構的戰略性調整，提高經濟發展質量。

從當前經濟運行情況和資源要素支撐條件來看，能夠支撐５％左右的預期增長目標。目前，

大多數研究認為中國潛在經濟增長率在５％－７％之間，設定５％的目標基本符合潛在增長水平

。



＊疫情衝擊資產負債表受損，需要時間修復＊



付凌暉並表示，５％的預期增長目標有壓力、有挑戰。從國際上來看，今年的國際形勢比較

複雜，全球經濟增長趨於下行，主要國際組織對今年經濟增長的預期都是下調，國際貨幣基金組

織１月份預計今年世界經濟增長２﹒９％，比２０２２年低０﹒５個百分點，說明世界經濟運行

增長態勢是放緩的。同時還有國際通脹問題，雖然一些主要經濟體大幅加息，通脹水平比去年有

望回落，但總的來看還是屬於高通脹水平。高通脹情況下，一些經濟體的緊縮貨幣政策趨勢可能

還會延續，這也會進一步抑制全球經濟增長。同時，國際環境中，地緣政治、單邊主義、保護主

義在抬頭，這些對全球經濟增長的壓力會逐步顯現。

從國內來看，中國經濟總量去年達到了１２１萬億元人民幣，總量非常大，１個百分點的增

長，可能相當於過去幾個百分點的增長，增量是非常巨大的。今年經濟運行在逐步恢復，但是也

要看到，在疫情衝擊的這幾年當中，企業還是個人的資產負債表受損的問題，還需要時間修復。

長期積累的一些結構性問題還比較突出，穩定經濟增長需要付出努力。

