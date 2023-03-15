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15/03/2023 12:32

【數據解讀】統計局：地產仍處調整階段，房企到位資金及開工改善

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今年１－２月商品房銷售額１５４４９億
元（人民幣．下同），下降０﹒１％，對於房地產沒有明顯起色，國家統計局新聞發言人付凌暉
回應稱，隨著經濟轉暖，今年房地產市場出現了一些積極變化，主要表現在市場銷售降幅明顯收
窄。１－２月，房地產銷售面積下降３﹒６％，降幅比去年全年大幅收窄。銷售額下降０﹒１％
，也明顯收窄。與此同時，房地產企業到位資金、開工投資方面也在改善。１－２月，房地產開
發投資下降５﹒７％，去年全年為下降１０％。總的來看，目前房地產市場還是處在調整階段，
後期隨著整體經濟逐步改善，市場預期轉好，房地產市場有望逐步企穩。
　
＊保交樓政策對民生保障起重要作用＊
　
　　他指出，去年由於多重因素的影響，房地產市場整體處於下行狀態，主要是由於疫情對市場
的衝擊。去年一些頭部房地產企業資金鍊出現了問題，一些地方甚至出現了住房交付困難的問題
。對此，中央高度重視，各地區、各部門積極出台政策，穩定房地產市場，積極滿足房地產企業
的合理融資需求。同時，支持剛性、改善性住房需求，堅持房住不炒、因城施策，總體上保障了
基本民生需求。去年保交樓政策對民生保障起到了很重要的作用。

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