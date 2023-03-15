【專訪】陶冬：能漲工資的通脹才是好通脹

《經濟通通訊社１５日專訊》植田和男將於４月９日接任日本央行行長，他早前接受議會任

命聽證時，「５００日圓已買不到一盒便當」，論述個人對通脹的感受。瑞信亞太區財富管理部

大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，植田所要面對的，不僅僅是他的盒

飯貴了，更是全日本消費者的錢袋緊，消費信心不足。



他指，過去六個月，日本的通貨膨脹節節攀升，１月ＣＰＩ通脹同比上升４﹒３％，扣除能

源和食品價格後的核心通脹也上升４﹒２％，上次見到這樣的數字還是在９０年代初，那時候日

本的房地產泡沫剛剛崩潰。之後的３０年，工資增長消失了，企業的漲價能力消失了，年輕人的

就業機會消失了，消費也躺平了，日本進入了失去的３０年。



期間日本起碼推出了３０次財政刺激方案，日本銀行把政策利率降到了零，甚至負利率，但

是一切政策刺激都沒有將消費拉起來。到安倍晉三祭出三支箭，其中第一支箭－－濫印鈔票，雖

然推高了股市，拉低了匯率，對實體經濟的刺激作用卻不大。經濟各部門對未來普遍信心不足，

企業不願意借錢擴張，個人捂緊錢袋子。



２０２２年俄烏爆發衝突，日本通脹突現轉機，ＣＰＩ通脹突破了２％，很快又突破了４％

，政府開始積極推進工資上調。但日本的消費熱情並不高，很多商鋪沒有加價能力，工資上漲反

而給中小企業帶來傷害。於是小商鋪實施彈性工作時間，通過減少工時來中和漲工資的壓力。但

是工人時薪增加了，工作時間減少了，收入並沒有上升多少。陶博慨嘆，能漲工資的通脹才是好

通脹，只漲物價不漲工資的通脹是壞通脹。

