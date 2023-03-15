【企業盈喜】同方友友料去年轉虧為盈，賺不多於５０００萬人民幣

《經濟通通訊社１５日專訊》同方友友（０１８６８）公布，與２０２１年同期錄得虧損相
比，預期集團截至２０２２年１２月３１日止年度，將錄得溢利不多於約５０００萬元（人民幣
．下同）。
主要由於去年同期所確認２﹒２１億元的已終止經營業務之虧損大幅減少；截至２０２２年
１２月３１日止年度的銀行存款利息收入增加，以及截至２０２２年１２月３１日止年度的持續
經營業務收入增加而銷售成本減少。（ｈｐ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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