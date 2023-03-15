【企業盈喜】中國數碼信息料去年轉虧為盈，賺不少於５００萬

《經濟通通訊社１５日專訊》中國數碼信息（００２５０）公布，與截至２０２１年１２月
３１日止年度之未經審核虧損約１﹒０８億元比較，集團預期截至２０２２年１２月３１日止年
度，將可能錄得未經審核溢利不少於５００萬元。
期內轉虧為盈主要由於截至２０２２年１２月３１日止年度，集團通過生產提效和中台產品
能力提升，推動產品成本持續下降，及持續採取多種措施壓縮管理及行政開支。（ｈｐ）
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