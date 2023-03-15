《經濟通通訊社１５日專訊》電視廣播（００５１１）再遭美資基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆
Ｃｏｘ減持。根據聯交所資料顯示，Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ繼上周四（９日）ＴＶＢ高位時沽
貨後，上周五（１０日）再按每股平均價１１﹒１８１２元，減持３９１﹒３３萬股，套現
４３７５﹒５４萬元，持股量由８﹒０８％降至７﹒１９％。
連同Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ上周四以平均每股１３﹒０４９８元，沽出６００﹒６１萬股
，套現７８３７﹒８４萬元計，兩日合共套現１﹒２２億元。（ｂｉ）
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15/03/2023 18:24
ＴＶＢ再遭基金股東減持３９１萬股，連續兩日沽貨套現１﹒２億元
《經濟通通訊社１５日專訊》電視廣播（００５１１）再遭美資基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆
Ｃｏｘ減持。根據聯交所資料顯示，Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ繼上周四（９日）ＴＶＢ高位時沽
貨後，上周五（１０日）再按每股平均價１１﹒１８１２元，減持３９１﹒３３萬股，套現
４３７５﹒５４萬元，持股量由８﹒０８％降至７﹒１９％。
連同Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ上周四以平均每股１３﹒０４９８元，沽出６００﹒６１萬股
，套現７８３７﹒８４萬元計，兩日合共套現１﹒２２億元。（ｂｉ）
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