【香港要聞】據報許正宇擬４月訪問英國，會見英國官員及企業代表

《經濟通通訊社１５日專訊》英國《金融時報》引述知情人士報道，香港財經事務及庫務局
局長許正宇計劃於４月訪問英國，為３年來香港該級別官員首次訪英。
知情人士稱，許正宇將在倫敦會見英國官員和企業代表。
許正宇辦公室向英國《金融時報》證實，他今年將出訪歐洲，但表示有關細節將在稍後宣布
。（ｂｉ）
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