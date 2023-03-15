  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2023 17:31

【虛擬銀行】天星銀行成為「易信連」合作夥伴

　　《經濟通通訊社１５日專訊》圓幣科技（ＲＤ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）旗下易信連宣
布，與天星銀行達成合作意向。
　　繼早前公布的螞蟻銀行、東亞銀行、招商永隆銀行、渣打香港及眾安銀行之後，天星銀行亦
計劃當其發展企業銀行業務時，可透過「易信連」提升數碼銀行服務效率，讓客戶即使身處海外
，都可以輕鬆遙距進行身份認證，滿足銀行開戶和持續盡職審查的要求。
　　「易信連」是全數碼化的企業身份認證工具，能夠遙距核實多個國家及地區簽發的身份證明
文件及公司註冊資料，亦能夠為銀行按監管要求核實企業的股東和擁有權架構以及企業關鍵人士
的身份，大幅提升銀行在企業開戶和持續盡職審查的效率。
　　易信連主席陳德霖表示，經「易信連」認證的企業資料，就如一張企業身份證；企業只要透
過手機應用程式，便可以將企業身份證傳送至多家銀行和金融機構，不用多次重覆繁瑣的流程，
讓開戶和更新企業資料更輕鬆。銀行方面，工作效率亦得以提升，兼能夠為企業提供更優質的服
務，落實普惠金融。
　　天星銀行行政總裁兼執行董事胡偉表示，相信與「易信連」的合作，可以助力未來在發展企
業銀行服務時進一步提升客戶體驗，讓客戶享受更便利和省心的銀行服務。（ｂｉ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/03/2023
《神州經脈》投資消費回暖工業仍遜　MLF增量逾兩年高　A股揚
人氣文章財經熱話15/03/2023
大行官媒齊指不受矽銀事件影響　內銀趁勢再炒價值重估全線反彈
人氣文章財經熱話15/03/2023
《康復良方》康方生物料上半年首度轉虧為盈 一至兩年內有望除B
人氣文章國際動態15/03/2023
OpenAI推出新AI工具GPT-4
人氣文章財經熱話15/03/2023
電視廣播(511)料去年虧損擴大至最多8.3億元
人氣文章FOCUS15/03/2023
【FOCUS】首2月經濟乍暖還寒　地產兩數據「消失」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金