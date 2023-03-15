【虛擬銀行】天星銀行成為「易信連」合作夥伴

《經濟通通訊社１５日專訊》圓幣科技（ＲＤ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）旗下易信連宣

布，與天星銀行達成合作意向。

繼早前公布的螞蟻銀行、東亞銀行、招商永隆銀行、渣打香港及眾安銀行之後，天星銀行亦

計劃當其發展企業銀行業務時，可透過「易信連」提升數碼銀行服務效率，讓客戶即使身處海外

，都可以輕鬆遙距進行身份認證，滿足銀行開戶和持續盡職審查的要求。

「易信連」是全數碼化的企業身份認證工具，能夠遙距核實多個國家及地區簽發的身份證明

文件及公司註冊資料，亦能夠為銀行按監管要求核實企業的股東和擁有權架構以及企業關鍵人士

的身份，大幅提升銀行在企業開戶和持續盡職審查的效率。

易信連主席陳德霖表示，經「易信連」認證的企業資料，就如一張企業身份證；企業只要透

過手機應用程式，便可以將企業身份證傳送至多家銀行和金融機構，不用多次重覆繁瑣的流程，

讓開戶和更新企業資料更輕鬆。銀行方面，工作效率亦得以提升，兼能夠為企業提供更優質的服

務，落實普惠金融。

天星銀行行政總裁兼執行董事胡偉表示，相信與「易信連」的合作，可以助力未來在發展企

業銀行服務時進一步提升客戶體驗，讓客戶享受更便利和省心的銀行服務。（ｂｉ）

