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15/03/2023 18:07

越秀地產：今年合同銷售目標１３２０億人幣，選擇性進行行業併購

　　《經濟通通訊社１５日專訊》越秀地產（００１２３）表示，今年合同銷售目標１３２０億
元（人民幣．下同），按年升６％；而今年可售資源總值約２４００億元。越秀地產董事長林昭
遠在業績記會上指出，去年內地樓市經歷大幅下滑後，預期樓市今年將穩中向好，加上房地產為
經濟穩定關鍵因素，並可見於今年１、２月內地樓市有復甦趨勢。
　
＊拿地好時機常在，會選擇性進行併購＊
　
　　他表示，公司續重點布局「北、上、廣、深」核心城市。被問及集團上月以５９億元競得北
京兩幅住宅用地，是否屬拿地適當時機，林昭遠回應指，拿地好時機常在，目前集團對此充滿信
心。此外，會堅持三道紅線標準來投資及經營。而淨負債率走勢則視乎經營情況，強調續在穩妥
經營中尋找發展機會。而越秀地產去年剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別
為６８﹒８％、６２﹒７％及２﹒２３倍，「三條紅線」指標均「綠檔」。
　　關於會否續與有債務問題房企進行併購，林昭遠形容，每周所收併購邀約很多，但難度較大
，由於重視項目及房企背景等原因。他續稱，集團未有放棄併購機會，並會選擇性進行併購。
　　集團去年平均借貸成本跌１０個基點至４﹒１６％，越秀地產副董事長林峰指出，未來借貸
成本仍視乎內地及國際利率走勢，但冀該數字保持行業領先地位。（ｒｈ）
　
　

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