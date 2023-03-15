《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，長實長和李寧公布業績

《經濟通通訊社１５日專訊》歐洲央行公布議息結果，及長實長和李寧公布業績，料為周四

（１６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行峰會；日本防

衛大臣濱田靖一、英國國防大臣華萊士和意大利國防部長Ｇｕｉｄｏ Ｃｒｏｓｅｔｔｏ會面。

本港時間周四晚９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議並公布利率決定；

９：４５ｐｍ，總裁拉加德召開記者會。



＊本港公布失業率，美國公布進出口物價等數據＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率升幅料由３﹒５％擴大至

７％；２月進口，年率升幅料由１７﹒５％收窄至１２﹒４％；２月貿易收支料由負３４９８６

億日圓收窄至負１１５００億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料由

３﹒７％降至３﹒６％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月新屋價格。本港時間

１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布

２月失業率，經季節調整料由３﹒４％降至３﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月建

築許可，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％；２月出口物價，月率料由０﹒８％逆轉至下滑

０﹒３％；２月進口物價，月率跌幅料維持於０﹒２％，年率料由０﹒８％逆轉至下滑１﹒１％

；２月新屋動工，料由１３０﹒９萬升至１３１萬，月率料由下滑４﹒５％改善至升０﹒１％；

連續申請失業救濟金人數料由１７１﹒８萬降至１７０﹒９萬；首次申請失業救濟金人數，料由

２１﹒１萬降至２０﹒５萬。本港時間９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由３％升上

３﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：長實（０１１１３）、長和（００００１）、李寧

（０２３３１）、閱文集團（００７７２）等。（ｗａ）

