《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，長實長和李寧公布業績

《經濟通通訊社１５日專訊》歐洲央行公布議息結果，及長實長和李寧公布業績，料為周四
（１６日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行峰會；日本防
衛大臣濱田靖一、英國國防大臣華萊士和意大利國防部長Ｇｕｉｄｏ Ｃｒｏｓｅｔｔｏ會面。
本港時間周四晚９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議並公布利率決定；
９：４５ｐｍ，總裁拉加德召開記者會。
＊本港公布失業率，美國公布進出口物價等數據＊
數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率升幅料由３﹒５％擴大至
７％；２月進口，年率升幅料由１７﹒５％收窄至１２﹒４％；２月貿易收支料由負３４９８６
億日圓收窄至負１１５００億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料由
３﹒７％降至３﹒６％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月新屋價格。本港時間
１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布
２月失業率，經季節調整料由３﹒４％降至３﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月建
築許可，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％；２月出口物價，月率料由０﹒８％逆轉至下滑
０﹒３％；２月進口物價，月率跌幅料維持於０﹒２％，年率料由０﹒８％逆轉至下滑１﹒１％
；２月新屋動工，料由１３０﹒９萬升至１３１萬，月率料由下滑４﹒５％改善至升０﹒１％；
連續申請失業救濟金人數料由１７１﹒８萬降至１７０﹒９萬；首次申請失業救濟金人數，料由
２１﹒１萬降至２０﹒５萬。本港時間９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由３％升上
３﹒５％。
在本港，明日公布業績的公司有：長實（０１１１３）、長和（００００１）、李寧
（０２３３１）、閱文集團（００７７２）等。（ｗａ）
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