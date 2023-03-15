保誠：首兩月本港業務勢頭良好，對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元



《經濟通通訊社１５日專訊》保誠（０２３７８）集團行政總裁華康堯（Ａｎｉｌ

Ｗａｄｈｗａｎｉ）表示，隨著各地放鬆疫情防控措施，去年亞洲市場勢頭良好，又指香港業務

在去年下半年具有良好勢頭，相關勢頭亦維持至今年首兩月，留意到訪港的內地旅客有所回升，

估算相關水平僅重返至２０１８年及２０１９年高峰水平的４０－４５％，相關訪客量對集團的

銷售量具正面影響，對上述趨勢感到樂觀，當中的需要更傾向於儲蓄產品。

近日內地推出改革金融機構方案，當中包括取消銀保監，他表示，部分的監管公告仍為時尚

早，但相信有關措施將會有助改善內地的監管體系，亦對內地持樂觀的看法，相信內地具有巨大

的增長機會。



＊對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元＊



近日美國矽谷銀行（ＳＶＢ）及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒閉，集團財務總監田弘諾

（Ｊａｍｅｓ Ｔｕｒｎｅｒ）表示，集團對ＳＶＢ以及相關的敞口屬最低程度（Ｄｅ

ｍｉｎｉｍｉｓ），相關敞口僅有約１００萬美元，亦指集團具有非常保守的資產負債表。



＊暫無計劃遷冊到港＊



保誠完成分拆後只餘下亞洲和新興市場業務，被問及會否將集團遷冊來港，華康堯表示，現

時沒有計劃，目前首要專注於確保將資源集中於客戶所在市場，提升營運表現。（ｂｎ）

