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15/03/2023 16:44

保誠：首兩月本港業務勢頭良好，對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元

　
　　《經濟通通訊社１５日專訊》保誠（０２３７８）集團行政總裁華康堯（Ａｎｉｌ　
Ｗａｄｈｗａｎｉ）表示，隨著各地放鬆疫情防控措施，去年亞洲市場勢頭良好，又指香港業務
在去年下半年具有良好勢頭，相關勢頭亦維持至今年首兩月，留意到訪港的內地旅客有所回升，
估算相關水平僅重返至２０１８年及２０１９年高峰水平的４０－４５％，相關訪客量對集團的
銷售量具正面影響，對上述趨勢感到樂觀，當中的需要更傾向於儲蓄產品。
　　近日內地推出改革金融機構方案，當中包括取消銀保監，他表示，部分的監管公告仍為時尚
早，但相信有關措施將會有助改善內地的監管體系，亦對內地持樂觀的看法，相信內地具有巨大
的增長機會。
　
＊對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元＊
　
　　近日美國矽谷銀行（ＳＶＢ）及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒閉，集團財務總監田弘諾
（Ｊａｍｅｓ　Ｔｕｒｎｅｒ）表示，集團對ＳＶＢ以及相關的敞口屬最低程度（Ｄｅ　
ｍｉｎｉｍｉｓ），相關敞口僅有約１００萬美元，亦指集團具有非常保守的資產負債表。
　
＊暫無計劃遷冊到港＊
　
　　保誠完成分拆後只餘下亞洲和新興市場業務，被問及會否將集團遷冊來港，華康堯表示，現
時沒有計劃，目前首要專注於確保將資源集中於客戶所在市場，提升營運表現。（ｂｎ）

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