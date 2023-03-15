長建（０１０３８）去年純利升３％至７７﹒５億元，息１﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》長江基建集團（０１０３８）公布，截至２０２２年１２月
３１日止全年純利７７﹒４８億元，按年升３﹒１％，每股基本盈利３﹒０８元；派末期息
１﹒８３元，全年派息共２﹒５３元，按年增１﹒２％，標誌著集團自上市２６年來股息連年增
長。
期內營業額３９２﹒３６億元，跌３﹒６７％；基建投資之銷售及利息收入為６６﹒１５億
元，按年跌６﹒１％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事15/03/2023
《神州經脈》投資消費回暖工業仍遜 MLF增量逾兩年高 A股揚
|財經熱話15/03/2023
大行官媒齊指不受矽銀事件影響 內銀趁勢再炒價值重估全線反彈
|財經熱話15/03/2023
《康復良方》康方生物料上半年首度轉虧為盈 一至兩年內有望除B
|國際動態15/03/2023
OpenAI推出新AI工具GPT-4
|財經熱話15/03/2023
電視廣播(511)料去年虧損擴大至最多8.3億元
|FOCUS15/03/2023
【FOCUS】首2月經濟乍暖還寒 地產兩數據「消失」
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰