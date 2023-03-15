長建（０１０３８）去年純利升３％至７７﹒５億元，息１﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》長江基建集團（０１０３８）公布，截至２０２２年１２月

３１日止全年純利７７﹒４８億元，按年升３﹒１％，每股基本盈利３﹒０８元；派末期息

１﹒８３元，全年派息共２﹒５３元，按年增１﹒２％，標誌著集團自上市２６年來股息連年增

長。

期內營業額３９２﹒３６億元，跌３﹒６７％；基建投資之銷售及利息收入為６６﹒１５億

元，按年跌６﹒１％。（ａｃ）



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