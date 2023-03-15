電能（６）全年純利跌８％至５６﹒５億元，派息２﹒０４元

《經濟通通訊社１５日專訊》電能（００００６）公布，截至２０２２年１２月３１日止全

年純利５６﹒４９億元按年跌８％，每股基本盈利２﹒６５元；派發末期息２﹒０４元，全年股

息合共為２﹒８２元，按年持平。

期內收入１２﹒６５億元，跌０﹒８６％；除稅前溢利５８﹒３８億元，跌６﹒９２％。

（ａｃ）



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