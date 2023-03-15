《真知灼見－溫灼培》伊沙建交如何影響人民幣及美元？

《真知灼見》上周市場雖較關注矽谷銀行事件，但其實更為觸目是沙特與伊朗在北京簽署恢

復建交協議。當中事件有甚麼值得我們留意，其將如何影響未來美元及人民幣匯價走勢？



＊加快人民幣支付石油進程＊



事件中相信有三方面情況值得我們留意。首先，當中國能把沙特與伊朗這兩個多年敵對國家

使其和解，可反映出中國在當地的影響力有多大。既然中國在中東有如此影響力，不禁令人猜想

沙特在賣石油以接受人民幣支付的問題上也可能快將成事。假若事成，這對人民幣國際化以至人

民幣匯率走勢當可視為利好因素。



＊或動搖石油美元根基＊



其次，因面對伊朗的威脅，迫使沙特過去一直需要尋求美軍的保護。而正是因為沙特與美國

有著這特殊關係，也使沙特在產油及石油定價問題上多少受到美國的影響。現在沙特與伊朗解除

了敵對關係，可想象美國對沙特以至對全球油價的影響力也將下降。當然，我們不能單從一紙協

議的簽署便天真認為沙特與伊朗的敵對態度能就此完全和解，往後仍有待觀察。但如往後沙特與

伊朗真從和解方向發展，可想象美國對沙特的影響力將會驟降，這樣美國與沙特之間的石油美元

協定也將可能會被動搖。一旦發生這情況可對美元前景相當不利。



＊利一帶一路經濟發展＊



最後，由中國倡議的一帶一路主要是把歐亞及中東這三板塊結合，從而把區內經濟做大。因

中東正處這巨型板塊的中心位置，當地局勢穩定對推動整個一帶一路計劃是至關重要。而現在似

乎一切正向北京定下的方向發展。面對環球經濟正在放慢情況下，一帶一路穩定發展這無疑是給

予中國經濟的強心劑。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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