【矽銀爆雷】ＤＷＳ：事件對歐銀行溢出效應有限，惟市場前景未明

《環富通基金頻道１５日專訊》對於美國矽谷銀行被接管，ＤＷＳ資產管理發表評論指，美

國監管機構對矽谷銀行採取果斷行動，讓市場稍作喘息，但鑑於加息對銀行、企業和整體經濟的

影響仍然不確定，投資者仍需謹慎行事。ＤＷＳ已將美國結構性融資評級下調至中性，預料市場

短期前景仍然未明並將處於「現金保護模式」。

對於政府債券市場而言，評論認為最關鍵的是近期事件是否意味聯儲局需要放慢加息步伐，

或起碼不會再將利率提高５０個基點。近日市場因聯儲局加息預期上升而降溫，但鑑於當前通脹

風險，預計聯儲局不會突然轉變鷹派態度。聯儲局將較預期謹慎，美元兌歐元將略微走軟，但不

會出現重大波動。



＊矽銀僅８％存款在美境外，美銀行存款競爭將加劇＊



該行指，歐洲銀行業評估基本正面，由於矽谷銀行只有８％的存款存放在美國境外，事件對

歐洲銀行溢出效應有限，但在未來幾天監管機構的決心或影響市場表現。

另外，３至２４個月的美國國庫債券收益率仍然處於高位，替代股票及銀行存款的吸引力上

升，故美國的銀行之間在儲蓄存款的競爭將會加劇，而小型銀行則處於不利地位。小型銀行所提

供的服務較少，而企業財務主管現時或會尋求將資金轉移到別處。美國小型銀行普遍更容易受到

商業房地產等風險影響，並且對寫字樓行業的風險敞口也更高。（ｗａ）

