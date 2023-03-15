【矽銀爆雷】宏利資管：廣泛系統性風險可能性低，加息門檻已提高

《環富通基金頻道１５日專訊》宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Ｆｒａｎｃｅｓ

Ｄｏｎａｌｄ指，美國４日內已有３家專注科技業的借貸機構倒閉，引發軒然大波，為金融市場

帶來巨大不明朗衝擊。雖說這次事件的性質特殊，但其發展（包括政策官員的反應）將會影響深

遠。可以肯定的是過去數日發生的事件，以至未來數周（甚或數月）的事態發展，將成為一眾學

者、監管機構及歷史學家往後的研究對象。三家知名銀行實體倒閉，無疑為宏觀經濟環境構成重

大風險。全球各地的投資者質疑這次事件會否演變成廣泛的系統性風險，令投資者對銀行體系的

信心遭受無法挽回的打擊。更重要的是，過去４日發生的事件是否預警未來可能還會出現更多類

似事件。

根據至今掌握的資訊，當前事件演變成廣泛系統性風險的可能性偏低，但也不代表無關重要

。美國銀行股在周一（１３日）的市場定價，反映市場對美國地區性銀行業的信心持續轉弱，但

值得注意的是，經過美國財政部、聯邦存款保險公司及美國聯儲局居中調停，採取一系列措施以

減輕實質風險及信心問題後，自３月１０日以來甚囂塵上的最壞情況得以紓緩。



＊美衰退失業率上升風險仍高，科技金融業疲弱影響廣泛＊



從經濟角度來看，上周末發生的事件鞏固了宏利投資管理對美國經濟的基本情況預測：硬著

陸（可稱之為衰退環境）及失業率上升的風險依然偏高。預期經濟在２０２３年第四季左右將陷

入負增長；若控制有關風險的措施未能奏效，美國更可能會提早出現衰退。

聯儲局的緊縮政策通常需要一段時間才會影響實體經濟。基於聯儲局自去年３月才開始加息

，可以說經濟尚未完全消化近期連番加息的影響。銀行借貸標準很可能會進一步收緊，這通常會

對經濟增長造成沉重壓力。借鑑歷史經驗，科技及金融業疲弱往往會對廣泛經濟產生不成比例的

重大影響。若當前事件削弱市場對這些行業的信心，令投資活動、生產力或就業市場受損，亦會

對廣泛經濟產生負面影響。



＊儲局無法再單憑通脹決策，下周議息或釋暫停加息訊號＊



要預測聯儲局的下一步行動絕非易事，尤其是在情況危急的時候，但聯儲局現時已無法繼續

單憑通脹因素來制定行動和決策。央行現在必須重新評估每次擴大加息步伐所帶來的潛在代價和

效益。聯儲局在未來數周面對的主要問題包括：應否在３月２２日進一步加息，還是考慮轉向溫

和立場？應否更新中期利率展望，以反映較低的終端利率？應否將金融穩定工具與抗通脹工具分

開？

保障存戶的決定將如何影響通脹？

有三個可能情況，第一種情況概率中等，聯儲局或會仿效加拿大央行在３月８日採取的行動

，釋放暫停加息的訊號。在此情況下，聯儲局將在３月２２日最後一次加息２５基點，並很可能

表示當局預期在評估累計加息影響之時，將維持政策利率於當前水平。聯儲局亦可能提到監察金

融體系事件的必要性，並指出銀行倒閉帶來的溢出風險已經受控。此情況可讓聯儲局透過聲明表

示願意在有需要時進一步調高政策利率，以使通脹率重返２％的目標。

短期而言，這個情況較溫和，有效限制未來數次會議的政策利率預期，某程度上將促進穩定

性。中期來看，這可保持未來行動方向的靈活性，同時提醒市場，通脹仍是一個重要考慮因素，

可能比目前的發展持續更長時間。



＊若通脹數據未如理想，未來兩三次會議或達終端利率峰值＊



第二種情況概率低至中等。若３月１４日的通脹數據未如理想，意味著要實現聯儲局訂立的

物價穩定目標，尚有一段距離。在此情況下，聯邦公開市場委員會或會選擇演繹聯儲局前主席伯

南克的格言：「用適當工具做適當的事（ｒｉｇｈｔ ｔｏｏｌ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｉｇｈｔ

ｊｏｂ）」，並表示聯邦基金利率並非用以穩定當前金融體系弱點的適當工具。

聯儲局圍繞政策利率決定的基本訊息，很可能與早前的市場定價一致，即未來兩次或三次會

議達到終端利率峰值，然後長時間暫停加息。在此情況下，聯儲局亦會透過類似疫情期間所用工

具的措施，來應對金融體系的重大問題，目標是確保嚴重的流動性事件迅速受控。在三個情況之

中，這個情況最強硬，而隨著市場就過去觀點重新定價，可能會導致固定收益市場加劇波動，亦

可能使聯儲局因潛在政策失誤而受到抨擊。



＊維持利率不變概率低，事件發展取決市場信心投資者心理＊



第三種情況概率低。在此情況下，聯儲局將於下次會議維持利率不變，並表示對金融體系的

穩健度存在更嚴峻的憂慮，因此擬建立新機制，以應付日後發生的同類問題。聯儲局很可能表明

擬在未來數月放寬貨幣政策，並暗示近期事態發展的憂慮已足以蓋過通脹考慮。

展望未來數日和數周，市場將充斥大量有待消化的資訊，問題在於這很大程度上取決於市場

信心和投資者心理，而兩者均難以預測。不過，目前可以肯定的是，聯儲局和其他央行已無法只

專注於對抗通脹。事實上，利率上升的代價與日俱增，當局將權衡是否值得維持效益愈來愈少的

加息行動，這提高了未來進一步加息的門檻。（ｗａ）

