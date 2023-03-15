《投資有道－高韋玲》探索主題式收益股投資

《投資有道》通脹至今仍然居高不下，美國聯儲局上周揚言或準備加快加息步伐，最終的利

率水平亦可能高於此前預期，此話一出隨即掀起市場波動。

雖然我們相信最壞的時期已經過去，但是目前不確定性仍充斥環球市場，因此抗通脹和防禦

力較高的股票收益將會是我們２０２３年一個重要的投資策略。投資者或會問：市場上的收益股

選擇眾多，我們應該如何部署呢？

我們認為做法之一是善用主題式投資，以長遠的視角來辨識環球正在出現的結構性變化，從

而找出當中的新機遇，同時避開有可能損害投資價值的風險。



＊主題式投資成引路明燈＊



我們的研究團隊歸納出四大宏觀主題，包括大政府、中國經濟影響力、金融化和大國競爭；

五大微觀主題則包括物聯網、智能萬物、結構性轉變、健康圖譜和自然資本。這種主題式投資研

究成為我們的引路明燈，帶領我們尋找出股息吸引，同時具有結構性增長潛力、議價能力強勁的

企業。

在環球布局方面，我們依然偏好消費必需品和公用事業兩大板塊，而身處利率及通脹雙雙高

企的環境，金融行業也可望受惠其中。此外，我們對一些健康護理行業的前景也持樂觀態度，隨

著科技的突破、新發明進入市場，健康護理行業可值得看高一線。儘管經濟放緩，但我們看到部

分工業公司仍有望錄得不俗的盈利增長，例如從事電氣化，以及供暖、通風及空調系統

（ＨＶＡＣ）的企業，便將迎來結構性需求增長。

我們本來對美國大型科技股抱著謹慎的態度。然而，由於科技行業已經歷了一定的調整，一

些投資機會或會浮現。我們對於商品板塊也相對謹慎，這種立場或許有點爭議性，因為大宗商品

公司向來都是派息大戶但為了實現領先大市的表現，我們一直都留意價格錯配帶來的超額機會，

因此傾向在周期底部或附近買入一些周期性股份，而目前的商品板塊顯然並非處於周期的底部。



＊中國經濟重啟利好亞洲區＊



除了美國，我們當然也密切注視亞洲的收益機會。在接下來的１２個月，若美元強勢放緩，

亞洲市場可望有更好表現。中國改變清零防疫政策並重啟經濟這對整個亞洲區來說都有正面影響

。我們看好受惠中國經濟重啟的行業，例如人壽保險公司。

值得留意的亞洲市場還有新加坡，隨著愈來愈多資金透過新加坡流入亞洲區，新加坡的金融

中心地位正在提升，成為資本「回流」（ｒｅｓｈｏｒｉｎｇ）的受惠者。印尼市場也值得看好

，面對美元強勢，印尼盾展示出不俗的抵禦力，再加上該國正進行經濟改革、人口結構年輕，前

景似乎相當正面。

總括而言，我們認為投資於收益股票依然是應對高通脹環境的有效策略，因為歷史數據已證

明，長線股票投資者的回報不僅來自股價升幅，也來自於股息收益，以及把股息再投資所帶來的

複息效應。而透過主題式投資，更有助我們尋找出有望脫穎而出的企業。

《紐約梅隆投資管理香港零售分銷業務主管 高韋玲》



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