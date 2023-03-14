《基金之道－龐寶林》ＳＶＢ事件打亂聯儲局部署

《基金之道》２月全球股市出現回調，新興市場表現差過發達市場，ＭＳＣＩ世界指數與

ＭＳＣＩ新興市場指數分別下跌２﹒５３％及６﹒５４％。由於美國經濟展現出十足的韌性，導

致債券息率快速上行，１０年期國債息率升至３﹒９２％。黃金表現同樣令人失望，價格跌至每

盎司１８００美元附近。

近期美國矽谷銀行（ＳＶＢ）事件成為本輪緊縮周期下金融業的第一滴血。科技及創投企業

過去一年融資環境急劇轉差，因此企業存款消耗大增。同時加息還使得銀行支出利息增加及銀行

投資的債券折價，令銀行資產及收入均承壓。矽谷銀行提出融資方案後市場恐慌也就此開啟，隨

後擠兌潮蔓延至美國多家銀行。聯儲局緊急推出政策工具為銀行提供流動性。

展望美國市場，我們對債券前景好過股票。今年以來美國一系列經濟數據好轉，這背後一個

重要原因在於金融條件的改善。芝加哥聯儲金融條件指數反映了美國融資的難易程度，該指數由

去年１０月的高位持續回落。金融條件的寬鬆不僅令房地產銷售及消費者信心反彈，還有機會令

通脹變得更加頑固，而後者絕非聯儲局希望看到的。但矽谷銀行事件將令聯儲局重新考慮平衡金

融與通脹風險，因此即將公布的通脹報告及短期銀行危機進展將為本月聯儲局議息決定提供重要

參考。聯儲局若持續加息，金融業的壓力將會增大，但若放鬆政策或助通脹捲土重來。目前市場

對於本次加息及未來利率走向撲朔迷離，３月加息０ｂｐ、２５ｂｐ甚至５０ｂｐ均有機會。

在俄烏戰爭爆發一周年之際，美國總統拜登現身基輔市中心並對烏克蘭表達支持，訪問期間

美國還宣布進一步向烏克蘭提供４﹒６億美元的軍事援助。此外歐盟也繼續向俄羅斯施加壓力，

通過了對俄第十套制裁方案。另一方面，俄羅斯總統普京向西方發出核警告，他還簽署法律暫停

「新削減戰略武器條約」。

２月中美關係因「氣球事件」而變得緊張，但隨後兩國高級官員在德國會面令局勢有所緩解

。隨著中國影響力日益增強，在國際事務上中國聲音也越來越響亮。自上月中國提出解決烏克蘭

危機十二條立場後，３月沙特與伊朗在北京談判並宣布恢復外交關係。國內方面，春節假期後中

國經濟持續恢復，２月中國製造業ＰＭＩ升至５２﹒６％，為近十年來最高水平。儘管復甦的覆

蓋面較上月擴大，但復甦的強度仍低於市場預期。

中國在３月舉行「兩會」，選舉出新一屆國家領導人及國家機構人員。會議還公布２０２３

年中國經濟增長目標ＧＤＰ增速在５％左右，這一數字略顯顯保守，相信未來中國發張將轉向「

共同富裕」、「綠色、低碳、可持續」等高質量經濟。年內中港股市能否鞏固牛市，其中一個重

要的條件即為經濟強勁復甦推動企業盈利上升，配合國內寬鬆的流動性及美元流動性邊際好轉，

股市可迎來戴維斯雙擊。當前中國政策空間較為充裕，市場信心仍需呵護，否則今年股市有較大

機會出現結構性行情。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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