恒指高收２９１點報１９５３９，東方海外升９％，聯通跌３％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區

銀行股推動下全線反彈。

港股造好，恒生指數全日收報１９５３９，升２９１點或１﹒５２％，主板成交

１０８０﹒５６億元。恒生中國企業指數報６５５９，升１２０點或１﹒８８％。恒生科技指數

報３８６６，升７５點或２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４４﹒６元，升３元或０﹒８８％，成交５７﹒７４億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８２﹒０５元，升２﹒０５元或２﹒５６％，成交３８﹒４７億元；美團收報

１２６﹒７元，升１﹒３元或１﹒０４％，成交２６﹒７９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

東方海外（００３１６）收升８﹒７６％，報１３２﹒９元，該股成交約２３１萬股，涉資

３﹒０４億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２３元；阿里健康（００２４１）升

５﹒５９％，收報５﹒６７元；碧桂園服務（０６０９８）升４﹒５４％，收報１２﹒９元；龍

湖（００９６０）升４﹒４８％，收報２１元；網易（０９９９９）升３﹒７２％，收報１３４

元；百度（０９８８８）升３﹒５７％，收報１３３﹒６元。

另外，中聯通（００７６２）逆市收跌３﹒０１％，報５﹒８元，該股成交約８６３３萬股

，涉資５﹒０４億元，盤中高見６﹒０６元，最低見５﹒７２元；海底撈（０６８６２）跌

２﹒３３％，收報２１元。（ｋｙ）

