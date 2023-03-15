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15/03/2023 16:15

恒指高收２９１點報１９５３９，東方海外升９％，聯通跌３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區
銀行股推動下全線反彈。
　　港股造好，恒生指數全日收報１９５３９，升２９１點或１﹒５２％，主板成交
１０８０﹒５６億元。恒生中國企業指數報６５５９，升１２０點或１﹒８８％。恒生科技指數
報３８６６，升７５點或２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４４﹒６元，升３元或０﹒８８％，成交５７﹒７４億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８２﹒０５元，升２﹒０５元或２﹒５６％，成交３８﹒４７億元；美團收報
１２６﹒７元，升１﹒３元或１﹒０４％，成交２６﹒７９億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　東方海外（００３１６）收升８﹒７６％，報１３２﹒９元，該股成交約２３１萬股，涉資
３﹒０４億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２３元；阿里健康（００２４１）升
５﹒５９％，收報５﹒６７元；碧桂園服務（０６０９８）升４﹒５４％，收報１２﹒９元；龍
湖（００９６０）升４﹒４８％，收報２１元；網易（０９９９９）升３﹒７２％，收報１３４
元；百度（０９８８８）升３﹒５７％，收報１３３﹒６元。
　　另外，中聯通（００７６２）逆市收跌３﹒０１％，報５﹒８元，該股成交約８６３３萬股
，涉資５﹒０４億元，盤中高見６﹒０６元，最低見５﹒７２元；海底撈（０６８６２）跌
２﹒３３％，收報２１元。（ｋｙ）

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