《投資心得－潘鐵珊》豐盛生活多個業務均專業具競爭力，增長可期

《投資心得》豐盛生活服務（００３３１）截至去年１２月３１日止的中期業績，收益跟

２０２１年比較上升１０﹒８％至３７﹒１億港元；而集團股東應佔溢利則同比升１７﹒２％，

錄得２﹒８億港元。集團在六大核心物業及設施管理範疇均具備專業知識。綜合物業及設施服務

分部提供城市基礎服務，為集團貢獻過半數的毛利及純利，業務遍及香港、澳門和內地，為核心

業務。相信集團能利用多方面豐富經驗，以及地利優勢，鞏固香港業務的同時，進一步增強內地

市場份額。



＊清潔服務居香港市場三甲，保險客戶保留率逾九成＊



集團旗下清潔服務業務惠康的工作隊伍由７５００名員工組成，其車隊管理超過６０輛市政

車，一直為香港清潔服務業界頭三位的市場領軍。而在保險業務方面，亦有保險和再保服務，是

全港五大一般保險經紀商之一，憑藉市場的獨特分野、在保險的專業知識、訂制服務、在保險市

場的議價能力，令客戶保留率一直處於９０％以上。



＊不斷競投機電工程項目，擬推增值服務平台增效益＊



此外，在機電工程業務方面，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物、寫字樓、商場、

體育園、醫院及機場等。作為香港內主要參與者之一，亦繼續有不少項目在競投當中，例如將軍

澳的政府中藥檢測中心及中醫院、啟德急症全科醫院、落馬洲河套地區等發展項目；而在新市鎮

方面，有古洞北、粉嶺北及洪水橋的擴展項目，故相信仍有不少的增長機遇。可見機電工程分部

為集團支柱，於業務上相當穩健。為迎合增長，集團在此分部已將工序全面電腦化及加強創新應

用，在未來亦計劃推出增值服務平台，以提高經營效益及服務效能。可考慮於現價買入，上望

６﹒８元，跌穿５﹒４５元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關

股份，客戶持有相關股份）



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