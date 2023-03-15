【大國博弈】英國考慮禁止政府手機使用ＴｉｋＴｏｋ

《經濟通通訊社１５日專訊》繼美國、歐盟及加拿大後，英國亦計劃在政府各部門封殺短片

應用程式ＴｉｋＴｏｋ。英國安全事務大臣董勤達表示，英國國家網絡安全中心（ＮＣＳＣ）正

在審查是否應該禁止政府手機使用ＴｉｋＴｏｋ。

中國外交部回應表示，呼籲有關國家切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要泛化濫用

國家安全概念，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，又稱中方在數據安全問題上「

一貫是坦蕩、開放、合作的」。（ｅｙ）

