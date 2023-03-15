【聚焦人幣】人行下周二在香港發行５０億元人民幣央票

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行網站公布，下周二（２１日）將通過香港金融管理局
債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行今年第三期中央銀行票據，規模５０
億元人民幣，期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，起息日為
２０２３年３月２３日，到期日為２０２３年９月２１日，到期日遇節假日順延。（ｃｔ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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