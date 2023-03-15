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15/03/2023 10:34

《陶冬天下－陶冬》通脹仍高，不過聯儲暫時加不動息了

　　《陶冬天下》美國通貨膨脹依然高企，但是金融穩定成為更迫切的政策任務，估計聯儲在三
月會議上拿出一個「既要…又要…」的方案，加息暫停一次，言語繼續鷹派。
　
　　美國二月份ＣＰＩ通脹錄得６％的同比增長，符合預期，低過上期的６﹒４％但是下降幅度
不夠大。核心通脹５﹒５％，符合預期，僅比上期下降了０﹒１個百分點。這是一個並不令貨幣
當局滿意的通脹數據，物價的回落十分緩慢，服務業通脹還有回熱的風險，說明工資物價螺旋上
升的相互攀升通道還沒有被切斷，距離２％的通脹政策目標尚有很長的距離要走，利率需要進一
步上調。
　
　　住房相關的上漲，佔到通脹的七成。租金（ＯＥＲ）環比上漲０﹒８％，成為拉動物價上漲
的主動力，成為拉動物價預期和工資預期的主動力，成為一切通脹之母。不過聯儲經濟學家開始
指向全國範圍內房價和租務的下跌，認為幾個月後住房相關的通脹可能下滑。除非出現大的變數
，聯儲或許不需要再回到大碼加息了。
　
　　不僅是租金，其他服務業價格上漲也仍然沒有受控，交通服務價格更大幅攀升。食品服務業
價格也凶猛上漲，反映出餐飲業人手短缺問題。這些都印證了鮑威爾在之前聽證會上對服務通脹
的表述，也支持他需要進一步加息的判斷。
　
　　然而，近來美國金融領域出現的資金短缺和儲戶抽資，為美國貨幣政策帶來了新的挑戰。穩
定金融環境、防範系統風險、安撫市場情緒，成為一個更逼切的任務。這場金融震蕩的始作俑者
正是聯儲的利率政策，除了對問題銀行的客戶實施緊急措施，聯儲必須要面對系統性風險。
　
　　如此，筆者認為聯儲ＦＯＭＣ在３月２１－２２日暫停加息一次的機會較大（但不完全排除
繼續加息２５點的可能）。同時為了繼續遏制需求，和維持政策的持續性，相信委員會的會後聲
明、點陣圖和鮑威爾的記者會，都會維持鷹派的立場，強調加息周期並沒有結束。如果金融環境
穩定下來了，他們會在五月重回加息２５點的軌跡。
　
　　市場對聯儲加息路徑的判斷，在過去十天出現了大起大落。事實是美國的政策利率已經接近
或達到中性水平，但是經濟卻面臨非典型的狀況，通脹高燒不退，聯儲對此也只能摸著石頭過河
，政策制定者沒有既定路徑圖，一切根據數據和形勢行事，這使得金融市場在把握政策利率節奏
上拿捏不定，造成資產價格的大幅波動。這種情況還會持續，可以肯定的是，在物價與就業之外
的，金融穩定已經成為聯儲的另一個政策目標。《陶冬》
（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）
　　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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