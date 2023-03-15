《全球視野－胡一帆》全國人大會議－政府工作報告要點

《全球視野》中國人民政治協商會議和全國人民代表大會（簡稱「兩會」）分別於３月４日

和５日開幕，並將於３月１３日閉幕。除了設定經濟目標和宏觀經濟政策外，今年的會議還將進

行十年來規模最大的政府人事交替。在全國人大會議開幕時，中國總理李克強在《政府工作報告

》中，提出今年的主要經濟目標和政策優先事項。要點總結如下。



＊主要經濟目標大致符合市場預期＊



ＧＤＰ：２０２３年ＧＤＰ增長目標設定在５％左右（２０２２年實際增速為３％），基本

符合市場預期，但略偏審慎。



財政赤字：預算赤字目標（佔ＧＤＰ的比率）設定為３％（２０２２年目標為２﹒８％），

符合市場預期。

地方政府專項債：地方政府專項債額度設定在３﹒８兆元人民幣的歷史高點（２０２２年額度為

３﹒６５兆元），並將加快發行和使用進度以支持基礎設施。政府也可能進一步提供政策性銀行

貸款，以推動「十四五」規劃下的重大項目啟動。



通脹：居民消費價格（ＣＰＩ）目標保持在３％左右，符合市場預期，２０２２年實際漲幅

為２％。我們預計２０２３年ＣＰＩ將達到２﹒５％左右，低於３％的目標。



貨幣供應和信貸：廣義貨幣供應量和社會融資規模增速預計將與名義ＧＤＰ增速相匹配，這

與往年相同。在政策支持和宏觀經濟復甦的推動下，我們預計信貸增長將溫和回升至約１０％，

２０２２年實際增速為９﹒６％。



＊政策繼續提供支持，但並非大幅放鬆＊



鑒於外部經濟放緩，宏觀經濟政策釋出繼續提供支持並提振內需的信號，但正如市場預期，

中國政府並未推出大規模刺激措施。積極的財政政策將加力提效，並暗示著力支持消費。貨幣政

策將「精準有力」，這意味著提供定向流動性支持且信貸政策繼續放寬。

我們認為，政府將高度關注經濟復甦的進展，並在必要時調整政策措施。這意味著如果經濟

再度面臨下行壓力，政府可能會推出更多促進增長的措施，為未來五年的經濟發展打下良好基礎

。



＊提振市場信心是關鍵＊



為提振市場信心，中國政府重申對民營企業（包括平台互聯網公司）的明確支持，這與近期

政府會議提到的優化營商環境以及推動完成過去兩年對科技行業的監管整頓一致。會議還承諾深

化國企改革，加大服務業領域開放力度，並推動自由貿易協定（比如全面與進步跨太平洋夥伴關

係協定，ＣＰＴＰＰ）以吸引外資。



＊住房政策基調放鬆＊



在住房政策方面，政府強調需要防範並化解頭部房企的風險，支持首套房和改善性住房需求

，並鼓勵「因城施策」－－根據不同城市的需求制定房地產政策來穩定價格和預期。我們繼續預

計房屋銷售將在上半年收窄跌幅，然後在下半年回升，這使得全年降幅有望收窄至５－７％，從

而減輕對經濟的拖累。



＊聚焦高附加值領域＊



穩增長是中國政府今年的首要之務，加上地緣政治緊張局勢加劇，政府重申中長期聚焦科技

自立自強、產業升級、數字經濟和綠色發展等高附加值領域。各部委預料會跟進具體政策。





另一個值得關注的事項在於經濟復甦的進一步證據。將在３月中旬公布的１及２月活動數據

，將再度確認經濟已從第四季的低谷強勁反彈。零售銷售在歷經三個月的收縮之後，料將轉為正

增長。在重新開放持續推進下，我們對經濟前景保持積極看法，並預計今年ＧＤＰ增長約

５﹒５％。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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