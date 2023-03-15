【台海局勢】洪都拉斯總統稱與中國大陸建交，台灣將再少一邦交國

《經濟通通訊社１５日專訊》台灣邦交國洪都拉斯的總統在社交媒體上表示，她已指示外長
處理和中華人民共和國建立正式外交關係，意味著將結束該國與台灣的關係。台灣的外交部發言
人劉永健表示，已知悉洪都拉斯情況，正試圖獲取更多信息。
在洪都拉斯與台灣斷交後，台灣的友邦國將僅剩１３個。（ｅｙ）
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