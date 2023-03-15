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15/03/2023 10:00

【聚焦數據】首２月全國商品房銷售額降０﹒１％，住宅增３﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，今年１－２月，商品房
銷售額１５４４９億元（人民幣．下同），下降０﹒１％，其中住宅銷售額增長３﹒５％。商品
房銷售面積１５１３３萬平方米，同比下降３﹒６％，其中住宅銷售面積下降０﹒６％。
　　２月末，商品房待售面積６５５２８萬平方米，同比增長１４﹒９％。其中，住宅待售面積
增長１５﹒５％。
　　２月份，房地產開發景氣指數為９４﹒６７。

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