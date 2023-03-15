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15/03/2023 10:52

【聚焦數據】首２月能源生產保持增長，原油生產增速有所放緩

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布今年１－２月能源生產情況，規模以上工業主
要能源產品生產均保持同比增長。與去年１２月相比，原煤、天然氣生產增速加快，原油、電力
生產有所放緩。
　　國家統計局指，原煤生產較快增長，進口大幅回升。１－２月，生產原煤７﹒３億噸，同比
增長５﹒８％，增速比去年１２月加快３﹒４個百分點，日均產量１２４４萬噸。進口煤炭
６０６４萬噸，同比增長７０﹒８％，去年１２月為下降０﹒１％。
　　原油生產增速略有放緩，進口由增轉降。１－２月，生產原油３４１７萬噸，同比增長
１﹒８％，增速比去年１２月放緩０﹒７個百分點，日均產量５７﹒９萬噸。進口原油８４０６
萬噸，同比下降１﹒３％，去年１２月為增長４﹒２％。
　　原油加工增速有所加快。１－２月，加工原油１１６０７萬噸，同比增長３﹒３％，增速比
去年１２月份加快０﹒８個百分點，日均加工１９６﹒７萬噸。
　　天然氣生產穩定增長，進口降幅收窄。１－２月，生產天然氣３９８億立方米，同比增長
６﹒７％，增速比去年１２月加快０﹒２個百分點，日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣
１７９３萬噸，同比下降９﹒４％，降幅比去年１２月收窄２﹒４個百分點。
　
＊電力生產增速放緩＊
　
　　電力生產增速放緩。１－２月，發電１３４９７億千瓦時，同比增長０﹒７％，增速比去年
１２月放緩２﹒３個百分點，日均發電２２８﹒８億千瓦時。
　　分品種看，１－２月份，火電、水電由增轉降，核電增速放緩，風電、太陽能發電增速加快
。其中，火電同比下降２﹒３％，水電下降３﹒４％，核電增長４﹒３％，風電增長３０﹒２％
，太陽能發電增長９﹒３％。（ｓｌ）

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