【台海局勢】中國外交部歡迎洪都拉斯尋求與中國大陸建交

《經濟通通訊社１５日專訊》台灣邦交國洪都拉斯的總統在社交媒體上表示，她已指示外長
處理和中華人民共和國建立正式外交關係，意味著將結束該國與台灣的關係。台灣的外交部發言
人劉永健表示，已知悉洪都拉斯情況，正試圖獲取更多信息。
中國外交部發言人汪文斌表示，歡迎洪方的有關表態，稱中國願在一個中國原則基礎上，同
各國發展友好合作關係。（ｅｙ）
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