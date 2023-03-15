【ＦＯＣＵＳ】首２月經濟乍暖還寒，地產兩數據「消失」

【ＦＯＣＵＳ】新總理李強「實現５％目標不易」話音剛落，中國首２月重磅經濟數據即顯

示乍暖還寒。其中，被視作２０２３年「挑大梁」的消費，結束三個月負增長轉正，但去年一枝

獨秀的汽車銷售驟然凋零；備受關注的房地產，受惠居民部門貸款大幅改善，商品住宅銷售額同

重回正增長，但「兩數據消失」、「一數據飆升」，恐顯露不祥之兆。



＊汽車風光不再，首２月跌９％＊



國家統計局周三（１５日）揭盅「後疫情」開局首份成績單，最矚目當屬今年經濟主拉動力

的消費。繼去年１０月、１１月、１２月接連縮水０﹒５％、５﹒９％、１﹒８％後，首２月一

舉回升３﹒５％，其中餐?收入勁增９﹒２％，錄１９個月最高。而商品零售復甦依然緩慢，按

年增２﹒９％，若對比去年１１月、１２月兩個月的總和，首２月的服裝鞋帽、通訊器材、化妝

品、日用品的銷情實際呈降溫。

折射消費信心依然薄弱的是耐用品，首２月家電、汽車銷售按年分別跌１﹒９％、９﹒４％

；為谷汽車銷量，各車企本月掀起價格戰，地方政府亦紛紛祭出補貼，但未來燃油車與新能源車

、新能源車之間的激烈廝殺顯然未結束。



＊購地面積、成交價款消失＊



再看跟消費信心息息相關的房地產，首２月開發投資、新開工面積、開發商到位資金等繼續

負增長，而「土地購置面積」「土地成交價款」兩項統計指標消失不見，更是耐人尋味。

唯一的亮點是住宅銷售額，按年增３﹒５％至１﹒４萬億元，背後料是剛剛結束１５個月縮

水的住戶貸款發功。但分地區看，雲集京滬、浙江、江蘇、廣東等的東部地區，佔據全部商品房

銷售額的近六成（５９％），足見春節這波樓市小陽春極不均衡。

更不祥的是，２月末商品房待售面積較去年底飆升逾９１００萬平方米，超過去年全年新增

５３００萬平方米的總和，逾６﹒５億平方米商品房如何去庫存，勢成未來挑戰。



＊高技術服務業投資值留意＊



最後是固定投資，首２月基礎設施投資、製造業投資分別按年增９％、８﹒１％，低於

２０２２年的９﹒４％、９﹒１％；高技術服務業投資增速則從去年的１２﹒１％續加速至

１２﹒３％。何解「高技術服務業投資」值得留意？

回看２月底印發的《數字中國建設整體布局規劃》，以及機構改革方案新組建「國家數據局

」，足見數字基礎設施建設將是未來新型投資的重中之重，而「高技術服務業投資」正覆蓋信息

傳輸、信息技術服務、數字內容服務等。無獨有偶，在剛剛閉幕的全國兩會上，海南省副省長謝

京提交提案，建議支持海南探索國際數據中心試點；較早之前，北京、上海、深圳亦宣布擴大數

據基礎設施的新計劃。

首２月經濟數據呈現企穩回升，而需求不足挑戰仍突出。好消息是，鑒於去年４月上海封城

導致的消費、工業生產等低基數效應，二季度ＧＤＰ增速料迎來階段高點。

