【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ傳研從字節跳動分拆以打消華府安全顧慮

《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ管理層研究，一旦其提出

的建議仍無法說服美國官員放棄國家安全顧慮，最後一著將是從母公司字節跳動

（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ）分拆出來。

據《彭博》引述消息報道，美國海外投資委員會對ＴｉｋＴｏｋ的安全風險審查停滯不前，

委員會內的司法部成員不傾向接受ＴｉｋＴｏｋ提交的改善方案，令ＴｉｋＴｏｋ不確定方案能

否獲通過，以及能否繼續在美國運作。消息指，ＴｉｋＴｏｋ脫離母公司被視為是最後手段，只

會在公司的方案不被美國當局通過才會實行，又指有關決定需要中國政府同意。

ＴｉｋＴｏｋ去年開始，一直與美國財政部旗下外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）商討，尋求

釋除對方關於國家安全的顧慮。該公司提出一些方案，希望釋除ＣＦＩＵＳ的顧慮，但一直未有

達成共識。

美國參眾兩院早前通過法案授權華府禁用ＴｉｋＴｏｋ。美國４５個州的檢察總長入稟法院

，要求ＴｉｋＴｏｋ提供資料，交代公司是否從事迷惑行為，損害用戶心理健康。



＊英國審視ＴｉｋＴｏｋ國安風險＊



英國內政部保安事務國務大臣董勤達（Ｔｏｍ Ｔｕｇｅｎｄｈａｔ）表示，國家網絡安全

中心將評估，應否禁止政府手機下載短片平台ＴｉｋＴｏｋ應用程式，然後作出建議。

美國、加拿大、比利時及歐盟指稱，ＴｉｋＴｏｋ由中資控制，中國政府可以指令平台取得

用戶私隱資料，危及國家安全，禁止政府電子設備下載該程式。（ｃａ）

