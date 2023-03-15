《投資智慧－鄧聲興》矽銀爆雷因加息過急？救市效果仍是未知數

《投資智慧》３月１０日，美國第１６大銀行矽谷銀行（ＳＶＢ）在宣布其２２﹒５億元（

美元．下同）融資後的４８小時內宣告破產，引發了市場對金融海嘯的擔憂。環球銀行股集體暴

跌，３月９日矽谷銀行股價大跌６０﹒４１％；Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ跌近４２％。直至周二

（１４日）銀行股仍明顯受壓、跌勢不斷。港股市場方面，滙豐（００００５）及渣打

（０２８８８）同見１個月新低。

矽谷銀行成立於１９８３年，主要為科技、生命科學和清潔技術等領域的初創企業和中小型

企業提供金融服務。這些行業具有高度的創新性和成長性，對經濟的發展具有重要意義。通過為

這些企業提供貸款、融資和其他金融服務，ＳＶＢ促進了科技創新和企業發展，對整個市場產生

了積極的影響。資料顯示，本港有至少１２間上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中大部分為近

年新興的生物科技股（Ｂ股）。截至２０２２年底，矽谷銀行資產規模達２０９０億元，存款規

模為１７５４億元。矽谷銀行的轟然倒塌，意味著美國金融業正經歷著自２００８年金融危機以

來出現的最大倒閉案。

矽谷銀行突然倒下，一些創投企業、中外資ＰＥ因未能將存款取出而幾近崩潰，在它們之間

彌漫著「雷曼時刻」重演的氣息。對新創公司來說，矽谷銀行倒閉幾乎是一個「滅絕」事件，可

能會使得科技新創公司發展倒退１０年或更長時間，有３０％的公司可能最長會在未來３０天內

發不出工資，有可能引發科技行業的大範圍倒閉和裁員浪潮。至此，為避免牽扯其他銀行，以及

證明美國銀行體系的資本和流動性狀況良好、具有靭性。美國財政部、聯邦儲備局及聯邦存款保

險公司（ＦＤＩＣ）發表聯合聲明表示，ＦＤＩＣ將１００％保障矽谷銀行存戶存款；以及向所

有合資格存款機構提供額外資金，以助應付擠提。

抽絲剝繭，矽谷銀行倒閉的根本因素是美聯儲大放水後的激進加息帶來的負面影響。

２０１９－２０２１年貨幣寬鬆與科技熱潮助推下，矽谷銀行規模快速增長，其將吸收的資金主

要配置於期限較長的美債和ＭＢＳ。２０２２年，是全球主要央行加息之年，美聯儲更採取自上

世紀８０年以來最快加息速度，年內最後一次議息亦宣布加息０﹒５厘，聯邦基金利率由

３﹒７５厘至４厘，提升至介乎４﹒２５厘至４﹒５厘，聯儲局年內已連續７次加息，共已加

４﹒２５厘，達１５年最高。聯邦基金利率的提升導致債券收益率攀升，也就意味著債券價格下

跌，對於矽谷銀行來說相當致命，２０２２年矽谷銀行可供出售金融資產未實現損失達２５億元

。

美聯儲主席鮑威爾在最近一次出席參議院銀行委員會聽證會時，還曾警告近期經濟數據比預

期強。亦重申讓通脹率回落至２％過程有很長的路，且道路可能崎嶇不平，倘整體經濟數據持續

火熱，反映有必要加快收緊政策，「會準備加快加息步伐」。然而是次資產規模超２０００億元

的矽谷銀行因為流動性問題倒閉，足以引發美聯儲的擔憂。也引發了市場對美聯儲激進加息的思

考，因快速加息對更廣泛金融市場產生不小的影響。當下雖美政府出手救市，但效果如何仍是未

知數，不過至少對美聯儲激進的加息步伐起到一定的遏制作用。

《意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席 鄧聲興博士》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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