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即市新聞

15/03/2023 11:58

《樓市亮話－湯文亮》矽谷銀行可能是加息周期終結者

　　《樓市亮話》不少人問我香港樓市最大隱憂，我一定會話加息。首先，加息主動權不在香港
手裏，而是在美聯儲局手裏，美國因為要壓止通脹而暴力加息，香港的通脹率雖然不高，但仍然
要跟著美聯儲局加息，本來是沒有問題，但美國加息好似沒有一個終結期，這才是最恐怖，香港
物業投資者有見及此，對投資物業都非常忍手，這亦是樓市沒有上升的原因之一。
　
　　有人問我幾時是買物業的最好時機，一般人會認為在利息低迷的時候，不但有淨租金收入，
而且可以享受物業升值。其實在利息低迷時買樓亦有危機，萬一利息上升，淨收入變成淨支出，
並且物業會作出貶值，滾水淥豬腸兩頭縮，所以，在利息最低迷時買樓並不是最好時機。
　
　　如果大家有一個水晶球，知道利息幾時停止上升，甚至開始掉頭回落，在那時候買樓就是最
好時機，當利息回落，不但回報增加，而且物業亦會升值，但是大家都沒有一個水晶球，只能靠
自己預測利息幾時會停止上升。老實說，連鮑威爾都唔知道，一般人又點會知道。
　
　　今次矽谷銀行（ＳＶＢ）被接管，影響不只美國，甚至全世界銀行業，美聯儲局可能被迫向
現實低頭，不再將利息與通脹掛勾。雖然未必會即時減息，但最低限度不應該加息。換句話說，
矽谷銀行變成加息周期終結者，如果大家留意到這個現實的水晶球，現在就是買樓的最好時機。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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