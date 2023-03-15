【香港要聞】冰球港隊領隊：賽會稱港協提供國歌連結無法下載

《經濟通通訊社１５日專訊》上月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊領隊關

婉儀表示，使用港協提供的連結供大會下載國歌，但大會表示無法下載，又引述在場人員說，是

透過維基百科搜尋及下載了錯誤的歌曲，大會當日就事件致歉。她就事件向全港市民，以及港協

暨奧委會致歉，指她和冰球隊成員已盡力維護國家尊嚴，形容對事件感到意外及遺憾。

關婉儀向傳媒提到，在去年１２月初已經向國際冰球總會副秘書長發電郵，通知對方涉及國

歌及國旗的新指引，及提供正確國歌的網站連結，當晚對方回覆已收妥，並將電郵轉寄波斯尼亞

冰球協會等。她表示，上月２５日晚到達比賽場地時，曾口頭詢問波斯尼亞冰球協會的職員，要

求核實是否收妥早前透過電郵提交的國歌及要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，當時職員回

應「ＯＫＡＹ」，但最終未有提供協助。

港協暨奧委會亦就事件再作回應，指事件發生至今，冰協提交的報告一直沒有交代於何時及

何地向賽事主辦機構提供國歌、是否以電腦硬碟或ＵＳＢ等把國歌交予賽事主辦機構，以及有否

按指引要求賽事主辦機構以書面確認收妥。港協暨奧委會提到，已多次聯絡冰協管理層要求會面

，但對方一直沒有正面答覆。（ａｃ）







