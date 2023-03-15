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15/03/2023 09:35

【香港政情】黃元山：特首政策組加設非公務員職位可加強研究能力

　　《經濟通通訊社１５日專訊》立法會人事編制委員會討論在「特首政策組」開設７個常額非
公務員職位，並刪除７個常額同等職級公務員職位。特首政策組組長黃元山表示，加設新崗位有
助提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力，政策組會向行政長官匯報相關研究和分析結
果，期望外來研究人員為政策組帶來新思維。
　　黃元山提到，政策組會更有前瞻性考慮不同政策，但不會取代政策局的諮詢委員會。當局會
公開招聘有關職位，若有非本港永久居民的合適人選，亦會考慮。（ｃｌ）

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