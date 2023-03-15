【香港要聞】港府下周三起僅保留五個檢測點提供自費核酸檢測服務

《經濟通通訊社１５日專訊》政府公布，隨著世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，核

酸檢測服務整體需求近日已大幅下降，由下星期三（２２日）起，政府只會保留５個社區檢測中

心及檢測站，繼續為巿民提供自費核酸檢測服務，而其餘１６個檢測點將會停止運作。



＊其餘１６個檢測點將停止運作＊



是次保留的５個檢測中心分別位於中環愛丁堡廣場、銅鑼灣的禮頓山社區會堂、梁顯利油麻地

社區中心、沙田的瀝源社區會堂以及元朗市東社區會堂。此外，香港國際機場亦設有全日２４小

時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於兩小時內獲取結果。市民亦

可以自行安排到本地醫療檢測機構進行核酸檢測。



＊適時全面停止社區檢測中心運作＊



政府發言人說，該１６個即將停運的社區檢測中心及檢測站會盡快回復至其原有的社區及康

樂用途。而早前釋放的６４個社區及康樂場地已經全數交還予場地管理人。政府會繼續檢視核酸

檢測的需求，並與各檢測承辦商保持緊密溝通，根據實際情況，適時全面停止社區檢測中心及檢

測站的運作。當日後社區檢測中心及檢測站全面停運時，有需要的市民仍可繼續到政府認可的醫

療檢測機構自費進行核酸檢測。（ｃｌ）

