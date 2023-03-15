【外圍經濟】熱浪逼近，印度煤炭公司對發電廠供應增加

《經濟通通訊社１５日專訊》印度煤炭有限公司（ＣＩＬ）表示，由於異常炎熱的天氣推動

了電力需求，公司計劃在今年夏天增加對發電廠的供應。

ＣＩＬ計劃到本月底將礦山庫存增加至６８００萬噸，並把４月起的１２個月內向發電商的

供應目標提高至６﹒１億噸。

印度氣象官員預測，另一輪酷熱的熱浪可能會使電力系統承受巨大壓力，並威脅糧食供應，

用電量將激增。該國上個月經歷了一個多世紀以來最熱的２月，將電力需求推高至接近歷史最高

水平，預計４月份電力需求峰值將創新高。（ｒｃ）

