【企業盈警】光麗科技（６０３６）料去年盈轉虧最多３５００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》光麗科技（０６０３６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎３０００萬至３５００萬元，而２０２１年度淨溢利約６７０萬元。

該集團指，預期淨虧損主因毛利率下降４﹒３個百分點，至約４﹒３％，受產品成本上升大

於產品售價上升，而去銷售額大致持平。此外，由於去年保理貸款、進口貸款和信託收據貸款的

使用增加以及市場利率上升，融資成本增加約１０００萬元，至約１９９０萬元。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

